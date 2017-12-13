الصحة توزع 10 علب بنسلين لكل صيدلية

بنسلين

مصدر : القرار جاء بعد ضخ 150 ألف عبوة محلى الصنع



أحمد صبرى



قالت مصادر برابطة موزعي الأدوية إن شركة المهن الطببة- اليوم الأربعاء- بدأت بضخ 150 ألف فيال من عقار البنسلين طويل المفعول منها 50 ألفا، استلمتهم شركة المتحدة للصيادلة التى توزع لصالح المهن الطبية على أن يتم توريد 100 ألف عبوة غدا.



وأشارت فى تصريح خاص للمال إلى أن أزمة نقص عقار البنسيلين وصلت إلى ذروتها الأسبوع الأول من ديسمبر الحالى بعد اختفاء المستحضر الذى يستخدم لمرضى الحمى الروماتزمية من السوق.



ولفت المصدر إلى أن تلك الكمية ستوزع للصيدليات الخاصة عبر كوتة حددتها الإدارة المركزية للصيدلة وهي 10 علب لجميع الصيدليات على أن يتم زيادتها لاحقا بعد تصنيع كميات أكبر.



وأكدت أن هذا الإجراء جاء بعد رفض كل من النقابة العامة للصيدليات، وشعبة الصيدليات بالغرفة التجارية قرار الوزارة توزيع ألف علبة فقط على كل محافظة عبر صيدليات معينة.