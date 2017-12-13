EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الصحة توزع 10 علب بنسلين لكل صيدلية
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 05:45 م
بنسيلين
أخر الأخبار
بنسلين
مصدر : القرار جاء بعد ضخ 150 ألف عبوة محلى الصنع
أحمد صبرى
قالت مصادر برابطة موزعي الأدوية إن شركة المهن الطببة- اليوم الأربعاء- بدأت بضخ 150 ألف فيال من عقار البنسلين طويل المفعول منها 50 ألفا، استلمتهم شركة المتحدة للصيادلة التى توزع لصالح المهن الطبية على أن يتم توريد 100 ألف عبوة غدا.
وأشارت فى تصريح خاص للمال إلى أن أزمة نقص عقار البنسيلين وصلت إلى ذروتها الأسبوع الأول من ديسمبر الحالى بعد اختفاء المستحضر الذى يستخدم لمرضى الحمى الروماتزمية من السوق.
ولفت المصدر إلى أن تلك الكمية ستوزع للصيدليات الخاصة عبر كوتة حددتها الإدارة المركزية للصيدلة وهي 10 علب لجميع الصيدليات على أن يتم زيادتها لاحقا بعد تصنيع كميات أكبر.
وأكدت أن هذا الإجراء جاء بعد رفض كل من النقابة العامة للصيدليات، وشعبة الصيدليات بالغرفة التجارية قرار الوزارة توزيع ألف علبة فقط على كل محافظة عبر صيدليات معينة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا