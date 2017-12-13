التهرب الجمركى تسترد مليون جنيه للخزانة العامة

مها أبو ودن









تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية، برئاسة عبد الرازق منصور، ومدير عام إدارة التحليل والاستهداف برئاسة عصام الشرقاوى، من إحباط محاولتين للتلاعب في المستندات المقدَّمة للجمارك؛ للتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية، ووصلت قيمة المبالغ المستردّة للخزانة العامة نحو مليون جنيه.





وكشف تقرير تلقّاه الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، من أجهزة المكافحة، تلقيها معلومات سرية تفيد بقيام إحدى الشركات بالقاهرة بالإفراج عن رسالة واردة من الخارج تشمل خلاطات ومراوح بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد كامل الرسوم الجمركية المستحقة.





وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة عبد الله مصطفى مدير إدارة التحريات، وعضوية كل من أسامة شلبى وطارق عبد العزيز وأحمد عيد الحلو وفيصل حربى ومحمود عبد الحسيب رؤساء الأقسام بالإدارة، حيث توجهت اللجنة لمقر الشركة، وبالفحص تم ضبط الفواتير الحقيقية لهذه الرسالة، وبمراجعتها وفحصها بالإدارة العامة لوحظ وجود فروق سعرية عن المستندات المقدَّمة للجمارك عند الإفراج، وبلغت التعويضات المستحقة عنها 516 ألف جنيه، وتم تحرير محضر تهرب ضد الشركة التي تقدم مسئوليها بطلب للتصالح وسداد التعويض.



