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سيــارات
رغم طرح الجيل الرابع عالمياً.. استمرار إنتاج رانجلر بالشكل الحالى
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 04:27 م
رانجلر الجديدة
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رانجلر الجديدة
شريف عيسى
قال حسين عبد الرازق، مدير التسويق والعلاقات العامة بفيات كرايسلر إيجيبت FCA، المالكة للعلامة الأمريكية جيب، إن الشركة مستمرة فى إنتاج الجيل الثالث من طراز رانجلر، وذلك بالتعاون مع مصنع العربية الأمريكية للسيارات AAV، التابع للهيئة العربية للتصنيع.
كانت جيب قد أعلنت خلال فاعليات معرض لوس أنجلوس الذى انطلقت فاعلياته خلال ديسمبر الجارى عن طرح الجيل الرابع الجديد كلياً من رانجلر.
وأشار عبد الرازق إلى أن الجيل الجديد من جيب رانجلر سيبدأ عمليات بيعه رسيماً بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام المقبل، مضيفا أنه لا يوجد موعد محدد لطرح الجيل الجديد محليا.
وأوضح أن خيارات الاعتماد على الاستيراد أو التجميع المحلى للجيل الجديد من رانجلر، ما زالت مفتوحة دون الاستقرار على اتجاه محدد، خاصة فى ظل ترقب السوق صدور قانون يحدد حوافز التجميع المحلى للسيارات.
وعلى مدار الشهور العشر الماضية، تمكنت رانجلر من بيع 180 سيارة، بتراجع 50%، عن مبيعات نفس الفترة من 2016، والتى قدرت بـ 360 وحدة، وفقا ًللإحصائيات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وتمكنت العلامة الأمريكية من بيع 1420 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017، بتراجع 60%، عن العام الماضى والتى تمكنت جيب من بيع 2925 وحدة.
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