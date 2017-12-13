أبو مازن: لن نقبل بأمريكا وسيطا للسلام بعد اليوم

محمود عباس أبومازن

إعداد مشروع بمجلس الأمن لمنح عضوية كاملة لفلسطين بدون تصويت الولايات المتحدة



خاص



قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، اليوم الأربعاء، إن الدول الإسلامية والعربية لم تعد تستطيع القبول بالولايات المتحدة وسيطا للسلام بعد اليوم.



وأكد في كلمته منذ قليل خلال ختام أعمال القمة الإسلامية الطارئة في تركيا أن هناك مشروعا ستتقدم به الدول الإسلامية إلى الأمم المتحدة من أجل عضوية كاملة للدولة الفلسطينية بمجلس الأمن، وهو مشروع لا تشارك الولايات المتحدة في التصويت عليه لأنه موجها ضدها.



وقال أبومازن: "لم نعد نستطيع كعرب وكمسلمين القبول بأمريكا وسيطا .. أبسط شروط الوساطة هي النزاهة وعدم الانحياز لطرف دون الآخر".



وأضاف: "السؤال الأهم والأبرز حاليا هو ماذا يمكن أن تقدم الأمة الإسلامية للقدس؟".



وطالب بعدم مقاطعة أهل القدس، متسائلا: "كيف تريد أن تقاطع أهل القدس وتريد أن تعزز مواقفهم في نفس الوقت؟".



وأوضح أن "هناك فرق بين التطبيع وزيارة القدس"



وخاطب محمود عباس حديثه لقادة الدول الإسلامية قائلا: "أنتم تتعاملون مع السجين لا السجان .. إذا أردنا أن نحمي القدس يجب أن ندعم هؤلاء بمشاريع ملموسة وحساسة تبقيهم على قيد الحياة".



وأكد أنه فخور بموقف مسيحييي العالم بشأن القدس، مؤكدا اعتزازه بموقف الباب فرانسيس والباب تواضروس.



واعتبر عباس أن القمة الإسلامية التي انعقدت اليوم في تركيها من أنجح القمم لنصرة القدس



وكان البيان الختامي للقمة الاسلامية الطارئة اليوم لفت إلى أن إعلان الولايات المتحدة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل يعني انسحابها من عملية السلام.



