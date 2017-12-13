أوتو – تيك تحقق الرواج لمصنعى المكونات وقطع الغيار

معرض أوتو تيك

انتقادات لغياب الإطارات والجنوط عن المعرض



شريف عيسي، أحمد عوض



أجمع عدد من المشاركين بمعرض القاهرة الدولى للصناعات المغذية وقطع غيار السيارات "أوتو- تيك" على أن الدورة التى أنهت أعمالها، الثلاثاء، تعد الأنجح على الإطلاق خاصة بعد المشاركة القوية من جملة تجار ومصنعى قطع الغيار ومكونات السيارات.



وأشار المشاركين إلى أن الدورة الحالية للمعرض ساهمت فى فى تحقيق رواجاً للقطاع والذى عانى من الركود خلال النصف الأولى من العام الحالى كرد فعل لقرار تحرير أسعار الصرف، في نوفمبر 2016.



وأكدوا على أن المشاركة القوية لعدد من الشركات مثل الهندسية للسيارات SMG، بالإضافة إلى التعددية التى استم بها الجانح الصينى ساهم فى خلق نوع من التنوع داخل المعرض والذى يعد الأول من نوعة خلال تلك الدورة.



** فرصة كبيرة



وقال مؤمن عرفات، مسئول دعم المصدرين بالمجلس التصدرى للصناعات الهندسية، إن المجلس تمكن من دعوة 13 شركة عالمية فى مجال صناعة مكونات السيارات وقطع الغيار من مختلف دول العالم، بهدف المشاركة فى فاعليات المعرض.



وأشار إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات بكبار مصنعى المكونات حول العالم، لبحث فرص تصدير مكونات محليه، بهدف دعم الإقتصاد المصرى الذى يتجه حالياً للتصدير.



وكشف عن إجراء عدد من فورد وممثلى المصنعيين العالميين لزيارات ميدانية داخل مصانع المكونات المشاركة بالمعرض للإطلاع على خطوط الإنتاج وأليات العمل، تمهيداً لبدء التصدير.



وأضاف أن المعرض كان بمثابة فرصة قوية لتوقيع برتوكول تعاون بين كلاً من المجلس التصدرى للصناعات الهندسية المصرى، مع نظيره لاهندى لبحث سبل تصدير وإستيراد مكونات مصنعى كلا الدولتين.



** معرض متميز



وقال هاني مفتاح، مدير تسويق بشركة الهندسية للسيارات SMG، أكبر مستورد قطع غيار فى مصر، أن أداء معرض هذا العام جاء متميزا بعد قرار المنظمين بفصل معرض السيارات عن قطع الغيار.



وأضاف إلى أن قرار اللجنة المنظمة للمعرض بفصل "أوتوماك – فورميلا" عن معرض القاهرة الدولى لقطع الغيار ومكونات الإنتاج ساهم فى التركيز على العارضين سواء من المحليين أو من الدول الأخرى.



وتابع : "على الرغم من المشاركة الأولى للهندسية للسيارات الإ ان الشركة قررت المشاركة بأكبر جناح به فى ظل التوقعات التى تشير إلى فتح سبل لتصدير قطع غيار، بالتزامن مع اتجاه الشركة لزيادة عدد المكونات التى تحمل اسم SMG.



وتجدر الإشارة إلي أن SMG، أحد أكبر شركات قطع الغيار في مصر، والتي تمتلك ما يقرب من 30 علامة تجارية لأكبر مصنعي قطع الغيار في العالم، وتعد مشاركة الهندسية للسيارات الأولي من نوعها، إذ يمثل جناحها اﻻكبر بمعرض أوتو تك.



وتوقع مفتاح أن تشهد الدورات المقبلة مشاركة قوية من الهندسية للسيارات بالمعرض بالتزامن مع التوسعات التى تستهدفها الشركة بمجال تجارة وصناعة قطع الغيار.



** معدل إقبال متزايدة



من جانبه أكد توفيق عادل توفيق، المدير التنفيذى لشركة التوفيق للتجارة والاستيراد، وكيل العلامة NTK للبوجيهات، أن معدلات الأقبال علي المعرض شهدت زيادة كبيرة خلال فقرة انعقاد المؤتمر مقارنه بالدورات السابقة له، كاشفا عن تمكنه من إجراء العديد من الصفقات لعدد من الشركات والموزعين المعتمدين الجدد خلال فاعلياته.



وأضاف أن انفصال معرض سيارات عن قطع الغيار، كانت بمثابة خطوة جيدة من قبل منظمي المعرض لإحداث طفرة في الأقبال، وزيادة عدد المشاركين من الدول الأجنبية بهدف تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون فى مجال صناعة قطع الغيار والمكونات خلال الفترة المقبلة.



** صفقات عديدة



في السياق ذاته، أشار أحمد كمال، مسئول التسويق بمجموعة المنار لصناعة زيوت السيارات وقطع الغيار، إلي أنه على الرغم من المشاركة القوية للجانب الصيني والهندي، اﻻ أنه عدداً من المكونات لم تشارك بالمعرض مثل الإطارات والجنوط والتى تعد من أهم جوانب المعرض والتى أثر غيابها على قوته.



وتابع أنه على الرغم من المشاركة الأولي للمنار بالمعرض إلا أن الشركة تمكنت من عقد صفقات بتوزيع منتجاتها لعدد من الموزعين والامتداد الجغرافية في عدد من المحافظات الجديدة، منها الغربية والمنيا والدقهلية.



وكشف كمال عن سعى الشركة خلال الفترة المقبلة لضخ استثمارات جديدة فى مجال صناعة الزيوت بعرض تحقيق الإكتفاء الذاتى للسوق المحلية من زيوت الفرامل والمحرك، إلى جانب التصدير للخارج.



كان أحمد نوارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمجموعة، قد أعلن فى تصريحات سابقة لـ "المال" عن خطته لشراء 3 خطوط إنتاج جديدة، لتعبئة زيوت الفتيس، والمحرك، والهيدرلوك، خلال الفترة المقبلة بتكلفة استثمارية تصل إلى مليون ونص دولار.



أشار إلى أنه يجرى حالياً تلق عروض الشراء من كبار مودرى ومصنعى خطوط الإنتاج والتعبئة فى العالم، تمهيداً لبدء تشغيلها رسمياً بحلول العام المقبل على أقصى تقدير.



