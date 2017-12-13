مد عرض مسرحية العطر 15 يومًا

مسرحية العطر

سلوى عثمان



قرر إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، مد العرض المسرحى "العطر"، إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح، 15 يومًا آخرين، تبدأ من السبت المقبل -الموافق 16 ديسمبر 2017 - على مسرح أوبرا ملك برمسيس، فى السابعة مساءً.



يذكر أن عرض "العطر"، تم افتتاحه على مسرح الطليعة عام 2016، وقدم على مسرح مركز الإبداع بالإسكندرية، ويعرض على مسرح أوبرا ملك.



"العطر" تجربة خاصة يقدمها فنانين من الصم والبكم مشاركة مع فناني الطليعة، وتستهدف جمهور له طبيعته، تأليف وإخراج محمد علام، إعداد موسيقى إسلام أشرف، سينوغرافيا مصطفى حامد، ألحان وائل عقيد، غناء نورا نور، مترجم إشارة عمر هشام.



على صعيد آخر، أعلن أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، التابعة للبيت الفنى للمسرح، أنه تجرى حالياً البروفات النهائية لمسرحية "فرصة سعيدة"، من إنتاج الفرقة على مسرح السلام بالقصر العينى، ومن المقرر افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



العرض من بطولة أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أحمد الدمرداش، إيمان أبو طالب، خالد محروس، علي كمالو، لى لى قاسم، بسمة شوقى، موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدى، ديكور مصطفى حامد، أشعار أيمن النمر، أزياء هبه طنطاوى، إضاءة عز حلمى، تأليف صلاح عربى، وفكرة وإخراج محمد جمعة.