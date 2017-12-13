القمة الإسلامية: حضور زعماء 16 دولة وغياب مصر والسعودية والإمارات

القمة الاسلامية

خالد بدر الدين



عقدت اليوم الأربعاء في إسطنبول قمة إسلامية طارئة دعت إليها تركيا بوصفها تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك لبحث قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.



وشارك في هذه القمة 16 زعيما من أصل 57 دولة إسلامية عضو في منظمة التعاون الإسلامي وأبرز المتغيبين عن القمة هم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وأوفدت مصر التي تشهد علاقاتها فتورا مع تركيا وزير خارجيتها سامح شكري بينما أعلنت السعودية ان وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني سيمثلها في اجتماع وزراء الخارجية خلال هذه القمة.



والزعماء الـ 16 الذين يشاركون في القمة على رأس وفود بلادهم هم: أفغانستان وأذربيجان وبنغلادش وإندونيسيا وفلسطين وغينيا وإيران وقطر والكويت وليبيا ولبنان والصومال والسودان وتوغو والأردن واليمن فضلا عن الرئيس التركي.



و يمثل الإمارات نائب وزير الخارجية، بجانب مشاركة على مستوى رؤساء الوزراء من جيبوتي وماليزيا وباكستان بينما تمثل موريتانيا وتونس على مستوى وزراء الخارجية فى حين تغيب سوريا عن حضور القمة.



ويشارك في القمة أيضا رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي بصفتها دولة مراقبة و الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تحل بلاده ضيفة على القمة إلى جانب ممثلين عن الصين وروسيا وتايلاند والبوسنة والهرسك وجمهورية أفريقيا الوسطى.



ويبحث المشاركون في القمة الخطوات التي ستتخذ ردا على قرار ترامب بخصوص القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها ومن المنتظر صدور بيان ختامي عقب القمة الطارئة التي يسبقها اجتماع على مستوى وزراء الخارجية.



