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الليثى والكنيسى ينعيان الإذاعية سامية صادق
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 02:12 م
سامية صادق
أخر الأخبار
سامية صادق
رحاب صبحى
نعى الإعلامى عمرو الليثى الاذاعية الكبيرة سامية صادق والتى وافتها المنية فجر اليوم الاربعاء داعياً الله أن يتغمدها برحمته وان يسكنها فسيح جناته.
وقال الليثى فقدنا قامة اذاعية واعلامية كبيرة اثرت العمل الاذاعى والتليفزيونى بالعديد من البرامج المميزة ، كما ساهمت فى دعم وتخريج العديد من الكوادر الاذاعية والتليفزيونية عبر سنوات من الابداع داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون
كما نعى الاعلامى ورئيس نقابة الاعلاميين تحت التأسيس حمدى الكنيسى بمزيد من الحزن الاعلامية الكبيرة سامية صادق والتى وافتها المنية صباح اليوم ، قائلاً " فقدنا قامة اعلامية كبيرة ورائدة من رواد العمل الاعلامي شكلت بصوتها المتفرد وعى ووجدان المستمع المصرى والعربى ، داعياً الله ان يتغمدها بواسع رحمته وان يُلهم أهلها الصبر والسلوان.
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