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الآثار: لا قمامة بربع السلطان قايتباي
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 01:58 م
ربع قاتيباي
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ربع قاتيباي
دعاء محمود
أكد الدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية، أن الصور التي تم التقاطها لريع السلطان قيتباي قديمة في الفترة ما قبل عام 2015.
جاء ذلك رداً علي الصور التى تم تداولها في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية بشأن "إهمال ربع السلطات قيتباى".
ولفت إلى أنه كان قد تم ازالة تلك المخلفات في وقتها ووضع أسلاك شائكة لمنع أهالي المنطقة من إلقاء المخلفات به مرة أخرى، كما أن المنطقة حاليا نظيفة تماما.
وتساءل عبداللطيف عن سبب تداول هذه الصور من الحين و الاخر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي علي الرغم من قدمها و عدم صحتها حاليا مطالباً وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره.
من جانبه قال محمد رشاد مدير عام آثار شرق القاهرة أن المنطقة تقوم الآن بتركيب باب من الحديد في مدخل الربع وإحلال وتجديد الأجزاء المتهالكة من الأسلاك الشائكة.
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