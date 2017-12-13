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التعليم العالي تدعو لتشكيل صندوق بحث علمى عربى موحد
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 01:55 م
وزير التعليم العالي في اجتماع عربي
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وزير التعليم العالي في اجتماع عربي
خلال افتتاح اجتماعات الدورة العادية الـ (39) لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية
المال خاص
دعا د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، لدراسة تشكيل صندوق بحث علمى عربى موحد يختص بدعم ورعاية الباحثين العرب و تنظيم مسابقات بحثية.
كما دعا إلى بحث توقيع بروتوكول عربى موحد يتيح تبادل الباحثين وانتقالهم بين المؤسسات التعليمية والبحثية العربية المختلفة، وتسهيل تطبيق أبحاثهم داخل المؤسسات البحثية للدول الأعضاء وربط الأبحاث العلمية العربية ومخرجاتها بخطط التنمية المستدامة بالدول العربية.
وشهد الوزير صباح اليوم الأربعاء افتتاح اجتماعات الدورة العادية الـ (39) لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمى العربية التى ترأسها مصر ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والذى يعقد على مدار يومي 13_ 14 ديسمبر الجاري، بحضور د.مبارك محمد مجذوب الأمين العام للاتحاد، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وأكد الوزير خلال كلمته على ضرورة توحيد الجهود العربية فى مجال البحث العلمى، مشيرًا إلى الإمكانات العلمية الهائلة للدول العربية بما تمتلك من قدرات بشرية ومادية جديرة بنقل دولنا إلى مصاف الدول المتقدمة، مؤكدًا على الدور الذى يمكن أن يلعبه اتحاد مجالس البحث العلمى فى هذا الصدد.
كما أكد د. خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المشترك و استغلال العوامل التاريخية التى تربط الدول العربية كاللغة والدين والثقافة واستثمارها بشكل جيد، مشيرًا إلى التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية خاصة في مجال البحث العلمى.
وثمّن الوزير ما توصلت إليه أعمال الدورة السابقة من صياغة إستراتيجية عربية موحدة للبحث العلمى، مشيرًا إلى الإنجاز الذى حققته مصر باتباع إستراتيجية موحدة للبحث العلمى؛ بهدف ربط الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، وتوحيد الجهود والإمكانات المشتركة بينهم.
ودعا إلى تفعيل بنود الإستراتيجية العربية الموحدة من خلال عمل برامج مشتركة لربــط المعــامل والإمكانيات المادية بالدول العربية ببعضها وإتاحتها للباحثين بمختلف الدول العربية عبر شبكة موحدة.
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