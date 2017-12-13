رحيل الإعلامية سامية صادق

سامية صادق

رحاب صبحى



رحلت الإعلامية سامية صادق فجر اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عامًا، إثر تعرضها لجلطة في المخ ونقلها للعناية المركزة.



ولم تحدد أسرتها موعد الجنازة والعزاء نظرًا لتواجد أبنائها بالخارج.



يذكر أن سامية صادق كانت قد قدمت خلال مشوارها الإعلامي الكثير من البرامج الإذاعية منها "فنجان شاي"، و"حول الأسرة البيضاء"، "وما يطلبه المستمعون"، و"نجوم الشاشة" وغيرها، وعملت بالإذاعة عام 1950، ثم مديرًا لإدارة المنوعات عام 1954، ثم مديرًا للبرنامج العام ثم رئيسًا للشبكة الرئيسية بالإذاعة، إلي أن تولت رئاسة التليفزيون المصرى

