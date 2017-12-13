EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
رحيل الإعلامية سامية صادق
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 01:36 م
سامية صادق
أخر الأخبار
سامية صادق
رحاب صبحى
رحلت الإعلامية سامية صادق فجر اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عامًا، إثر تعرضها لجلطة في المخ ونقلها للعناية المركزة.
ولم تحدد أسرتها موعد الجنازة والعزاء نظرًا لتواجد أبنائها بالخارج.
يذكر أن سامية صادق كانت قد قدمت خلال مشوارها الإعلامي الكثير من البرامج الإذاعية منها "فنجان شاي"، و"حول الأسرة البيضاء"، "وما يطلبه المستمعون"، و"نجوم الشاشة" وغيرها، وعملت بالإذاعة عام 1950، ثم مديرًا لإدارة المنوعات عام 1954، ثم مديرًا للبرنامج العام ثم رئيسًا للشبكة الرئيسية بالإذاعة، إلي أن تولت رئاسة التليفزيون المصرى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا