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بورصة وشركات
المنصورة للدواجن: ندرس عروض إنشاء ثلاجة بـ80 مليون جنيه
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 01:18 م
المنصورة للدواجن
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المنصورة للدواجن
رجب عزالدين
قالت شركة المنصورة للدواجن، إنها تدرس كل العروض المتاحة لشراء أرض فى أمكان متعددة لإنشاء ثلاجة كبيرة لتخزين منتجاتها الغذائية.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص ما نشر تحت عنوان "المنصورة للدواجن تتراجع عن شراء أرض بمحور قناة السويس".
وقالت الشركة إن كافة العروض سيتم عرضها على مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل، لاتخاذ قرار نهائى بشأن الاختيار بينها.
وأعلنت الشركة فى إبريل 2015، عن رغبتها فى إنشاء ثلاجة كبيرة سعة 12 ألف طن لتحزين السلع الغذائية المجمدة أو المبردة من لحوم وأسماك ودواجن وخضراوات وفواكه بتكلفة مبدئية 80 مليون جنيه.
وطلبت الشركة تخصيص مساحة 25 ألف متر مربع، كاملة المرافق لإنشاء الثلاجة بمنطقة محور قناة السويس.
وقالت الشركة إنها لم تتخذ قرار بشأن التراجع من عدمه حتى الآن، ولازالت تدرس كافة الخيارات والعروض المتاحة.
المنصورة للدواجن
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