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اقتصاد وأسواق
بدء مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى لخدمة مليون طالب
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 12:57 م
الدراسة في الجامعات الأمريكية
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الجامعات الأمريكية 25
المال خاص:
أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن بدء مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى لإنشاء عشرين مركزاً جامعياً فى مختلف أنحاء مصر لإمداد الطلبة المصريين بكافة أنواع التدريب فى مجال القيادة، وريادة الاعمال والتواصل المهني وتأهيل الطلاب لدخول سوق العمل.
حضر الاحتفال بإطلاق المشروع ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والاستثمار والتعاون الدولى بالإضافة إلى ممثلي عشر جامعات مصرية من جميع أنحاء الجمهورية. وتهدف مراكز التطوير المهنى على تحقيق التواصل بين طلاب الجامعات المصرية والقطاع الخاص لزيادة فرص العمل والتدريب المهني لطلاب وخريجي الجامعات المصرية.
وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيرى ف. كارلين بهذه المناسبة: "يسرنا الإعلان عن شراكتنا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإنشاء عشرين مركزاً جامعياً جديداً لخدمة ما يزيد عن 70 فى المئة من طللاب الجامعات الحكومية المصرية بما يقارب نحو مليون طالب."
وأضافت كارلين: "وهذا جزء من التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تجاه خلق فرص عمل للشباب المصرى وهم على اعتاب سوق العمل."
ويُعد هذا المشروع امتدادا لنجاح انشاء خمس مراكز جامعية للتطوير المهنى في وقت سابق، حيث بدأت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في التوسع في انشاء هذه المراكز الجامعية بالتعاون مع الجامعات المصرية فى كل من القاهرة الكبرى والدلتا والوجه القبلى. وستعمل المراكز الجامعية للتطوير المهنى على إمداد الجامعات بمعلومات عن احتياجات سوق العمل حتى يتسنى للجامعات تطوير مناهجها وفقاً لذلك.
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