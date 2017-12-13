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اقتصاد وأسواق
الصناعة: مدينة دمياط للأثاث ستحجم واردات قدرها 360 مليون دولار
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 12:44 م
مصنعى الأثاث بالإسكندرية
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مصنعى الأثاث بالإسكندرية
سمر السيد وسهير محمد:
قال المهندس ياسر المغربى، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن دور الوزارة تهدف من مشروع مدينة دمياط للأثاث، للسيطرة على واردات دمياط من الأثاث التى كانت تتراوح بين 350 إلى 360 مليون دولار سنويا.
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمته شركة مدينة دمياط للأثاث صباح اليوم، للإعلان عن طرح المنطقة الصناعية الثانية من المدينة، أن واردات مصر من الأثاث تأتى نتيجة تطور الذوق العام والحاجة لشراء موديلات حديثة مختلفة عن المنتجات التقليدية فى دمياط.
ولفت إلى أن المدينة تتضمن المركز التكنولوجى الذى أسس على مستويات عالمية بغرض تطوير صناعة الأثاث ويحتوى على أحدث أنواع الآلات والمعدات لمساعدة المصنعين على استكمال عملهم، كما توجد مراكز بحثية وحضانات لأصحاب المشروعات الصغيرة، الذين لديهم أفكار وتتبناهم الوزارة لتنمية أفكارهم.
وأضاف أن تقديم الورش بترخيصاتها الصناعية يؤدى لتسريع وتيرة العمل وتحويل القطاع غير الرسمى للرسمى، وبالتالى يساعد ذلك فى السيطرة على واردات مصر.
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