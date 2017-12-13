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استثمار
قابيل: تنسيق كامل مع الأرجنتين لتنمية التجارة البينية
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 12:42 م
قابيل مع وزير الخارجية الأرجنتيني
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قابيل مع وزير الخارجية الأرجنتيني
محمد ريحان:
التقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بجورجى فيورى، وزير الخارجية الأرجنتينى، على هامش انعقاد المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وبصفة خاصة عقب انضمام مصر رسميا إلى تجمع دول الميركسور والذى يضم كل من الأرجنتين والبرازيل وأورجواى وباراجواى.
وقال قابيل إن العلاقات السياسية بين البلدين علاقات متميزة ويجب الاستفادة منها فى توسيع حجم التعاون الاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيق كامل بين المسئولين فى البلدين للعمل سويا على تنمية وتطوير التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشاد وزير التجارة والصناعة بالدور المتميز اذى تقوم به الأرجنتين على الصعيد العالمي والذي يتضمن استضافة المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية، وقمة مجموعة العشرين عام 2018، ومؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتعاون الجنوب – جنوب فى مارس 2019.
وأكد وزير الخارجية الأرجنتينى حرص بلاده على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتا إلى أن انضمام مصر لتجمع الميركسور سيسهم فى انسياب وتدفق حركة التجارة بين الدول.
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