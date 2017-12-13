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استثمار
طرح المرحلة الثانية من مدينة دمياط للأثاث الإثنين المقبل
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 12:30 م
المعتز بهاء الدين الرئيس والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث
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المعتز بهاء الدين الرئيس والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث
سمر السيد وسهير محمد
كشف المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث، أنه سيتم طرح كراسات شروط المرحلة الثانية من الأراضى الصناعية من المدينة ومساحتها 100 لف متر مربع بداية من 18 ديسمبر الحالي.
وقال المعتز خلال المؤتمر الصحفى للشركة اليوم إنه سيتم الطرح بثلاثة انظمة للسداد لمدد عام وعامين و3 أعوام وبذلك يكون تم طرح ثلث مساحة الاراضى الصناعية بالمدينة بعد نجاح المرحلة الاولى للورش الصغيرة والمتوسطة بمساحة 100 الف متر مربع خلال شهر سبتمبر الماضى.
واشار الى أن المدينة تقع على مساحة 330 فدانا وسيتم تخصيص 330 الف متر معرضا للاثاث داخلها.
وقال انه تم الانتهاء من 90% من هناجر الورش البالغ عددها 1500 ورشة، كما تم الانتهاء من 60% من المرافث بالمدينة.
واوضح انه من المتوقع بدء العمل فى المدينة فى ابريل 2018، مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم توفير عمل مباشر 25 الف فرصة وحوالى 75 الفا غير مباشرة.
واكد ان حجم صادارت دمياط من الاثاث يصل الى 20 مليار جنيه سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الصادرات الى مليار دولار خلال 4 سنوات بعد الانتهاء من المدينة بما فيها من محفزات للصناعة
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