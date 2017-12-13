العامة للاستثمار تحل مشكلة المساهمين بشركة العبوات الطبية

الهيئة العامة للاستثمار

المال ـ خاص:



نجحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى إسدال الستار أخيراً على نزاع المساهمين بشركة العبوات الطبية، والذى استمر لما يقرب من 18 شهرا نتيجة تقاعس مجلس إدارة الشركة عن عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة، وتمكنت هيئة الاستثمار من إقناع القائمين على الشركة بعقد تلك الجمعية العمومية، بناءً على مطالبة من الهيئة وفقاً لنص المادة رقم (62) من القانون رقم (159) لسنة1981، وذلك فى إطار سعى هيئة الاستثمار الجاد للتعامل الفورى مع مشكلات المستثمرين والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.



وقد تم عقد الجمعية العامة للشركة بنصاب حضور بلغ 60.3%، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين وقائع هذا الاجتماع الذى أسفر عن عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالى، مع عدم إبراء ذمتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومساءلتهم قانونياً عن كافة المخالفات المنسوبة إليهم، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الشركة.



وأكدت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اجتماعها الدورى بقيادات الهيئة على ضرورة الاهتمام بسرعة حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، مشيرة إلي أهمية تكثيف التواصل مع المستثمرين والتعرف على متطلباتهم والعمل على إزالة أية معوقات من الممكن أن تواجههم أثناء عملهم، نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار بما يخدم مصالح المستثمرين ويتفق وأحكام القانون