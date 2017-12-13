وزير التموين يجتمع مع اللجنة العليا لتسويق القمح

وزير التموين المصيلحي

محمد مجدي:



عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لتسويق الأقماح للموسم الجديد 2017-2018 لمتابعة استعداد كافة الجهات المسوقة ومديريات التموين والزراعة بالمحافظات لإستقبال موسم التوريد الجديد.



وجرى خلال الإجتماع استعراض تجربة التوريد العام الماضى وضع خطة لتجنب الإختناقات فى التوريد و نقل الأقماح من بعض مناطق الإنتاج الرئيسية مثل محافظات الشرقية والبحيرة والمنيا التي لا يوجد بها أماكن أو سعات تخزين تستوعب الإنتاج لضمان تخزين الأقماح فى الصوامع المجهزة.



وأكد الوزير على ضرورة توفير الأجولة الجوت خلال موسم التوريد القادم وعمل مناقصة لشراء كافة الاحتياجات وتلافي ما حدث العام الماضي من نقص الأجولة لضمان سلامة الأقماح المخزنة فى الشون المكشوفة وعدم تعرضها للتلف، وكذا تحديد نولون مشجع لنقل الأقماح إلى مناطق التخزين البعيدة نسبيا عن مناطق الإنتاج.



وناقش الإجتماع تقارير مديريات التموين حول جاهزية السعات التخزينية ومراكز التجميع وتم اتخاذ قرار بمراجعة جميع مراكز التجميع في جميع المحافظات والتأكد من صلاحيتها ومراجعة مطالب بعض مديريات التموين بإدراج بعض السعات التخزينية لاستقبال الأقماح.



كما ناقشت اللجنة وضع خطة لربط مناطق الزراعة بمناطق تجميع الأقماح لمنع التكدس والزحام وجرى الإتفاق خلال الإجتماع على تحديد أسعار شراء القمح من المزارعين خلال شهر مارس القادم على أن تكون الأسعار مشجعة للفلاح.



وحضر الاجتماع ممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد أبوشقة ورئيس البنك الزراعي السيد القصير ونائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء مجدي الشاطر ورئيس شركة الصوامع المهندس شريف باسيلي ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات اللواء اسماعيل جابر ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة الدكتورعباس الشناوى ورؤساء شركات المطاحن ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.