دمياط للأثاث: تسليم المرحلة الأولى من الورش والأراضى أبريل المقبل

أسامة صالح

سمر السيد وسهير محمد



قال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، إننا نخطط لتسليم المرحلة الأولى من الورش والأراضى الصناعية للمصنعين فى أبريل المقبل، وإنه سيتم الإعلان عن موعد طرح المرحلة الثانية للأراضى الصناعية بالمدينة اليوم، لإنشاء مصانع بتسهيلات فى السداد تصل إلى 3 سنوات..



وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته شركة مدينة دمياط للأثاث صباح اليوم، أن الفترة الماضية شهدت تطوير بعض الأراضى الخاصة بالمنطقة الصناعية، مشيرا الى ان المرحلة الأولى فى طرح المنطقة شملت 500 ورشة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب 100 ألف متر أراضى صناعية.



وقال إن المدينة مقامة على مساحة تبلغ نحو 331 فدانا وبدأ العمل فيها ديسمبر العام الماضى، وتشمل 1500 ورشة تتراوح مساحة الواحدة منها بين 50 إلى 150 مترا وتوجد حولها 5 مناطق خدمات مختلفة ومنطقة معارض دولية لعرض الأثاث وصناعات تكميلية كخطوط الأثاث والاسفنج وصناعات الأقمشة والتجنيد، علاوة على فندق ومسشتفى تخصصى ومنطقة ترفيهية وغيرها من الخدمات التى تحتاجها المدينة.



ولفت إلى أن المدينة ستكون نموذجا لمشروع متكامل كمنطقة استثمارية لديها كل الصلاحيات لتسليم التراخيص، لافتا إلى أن هناك خطة لتنفيذ مشروع آخر كبير بجوارها بمحافظة أخرى ومن المقرر الإعلان عن ذلك فى النصف الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن الشركة تيسر على المصنعين الحصول على الاراضى والتمويل، إذ إن هناك قرضا تم توقيعه مع بنك مصر فى هذا الأساس بقيمة 1.5 مليار جنيه لتمويل استكمال البناء بفائدة 5%.



وأضاف أن المشروع يستهدف المشاركة فى الناتج القومى الإجمالى وتعميق الصناعة ورفع قيمتها المضافة.