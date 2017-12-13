EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
مصر تعرض على ليبيا دعم شبكاتها الكهربائية
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 11:49 ص
مرصد الكهرباء
أخر الأخبار
مرصد الكهرباء
عمر سالم
استقبل محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأربعاء، على سايس رئيس شركة الكهرباء الليبية ، وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين البلدين، وفق بيان
وأكد شاكر خلال اللقاء على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول العربية وخاصة الجمهورية العربية الليبية.
وأشار إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والاجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية.
وأكد ً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.
وأوضح شاكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون بين مصر وليبيا فى مجالات الطاقة المختلفة.
وأبدى شاكر استعداد القطاع التام لتقديم كافة المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التى يحتاجها الجانب الليبى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده، كما أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء الليبى.
كما أكد على أهمية الربط الكهربائى لدول شمال إفريقيا ، مشيراً إلى الربط الكهربائى بين مصر وليبيا.
وأعرب عن أمله لتقوية الإتصالات الكهربائية بدول الجوار من خلال وجود ربط كهربائى وتحقيق التكامل بين الدول العربية بأكملها.
وأشاد على سايس بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها معرباً عن سعى بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر والإستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة فى إعمار ليبيا وخاصة فى مجال البنية التحتية ، وفتح الطريق أمام الاستثمارات بين البلدين والمنطقة.
وتم خلال الإجتماع الإتفاق على تشكيل فريق عمل فنى من الجانب الليبى لتحديد إحتياجات الجانب الليبى وموافاتها للجانب المصرى للإستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعيم وتطوبر منظومة الكهرباء بليبيا .
ويأتى هذا الإجتماع فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا