تنمية المشروعات يخصص 2 مليون جنيه لتدريب 240 شابا

أحمد الدسوقى



أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز مهتم بالمشاركة في المبادرات التي تهدف إلى إيجاد كوادر مؤهلة من الشباب في كافة المجالات بما يتيح فرص عمل دائمة ومستقرة لهم .



وقالت جامع فى بيان اليوم الأربعاء، إن الجهاز خصص ٢ مليون جنيه لتنفيذ مشروع "علشان بلدنا.. نتعلم نعمل نبتكر" بالتعاون مع مستشفى 57357 لسرطان الاطفال بهدف تأهيل 240 شابا فى مجالات "الصيدلة الإكلينيكية، والتمريض ومساعدي التمريض، وأخصائي تنمية موارد مالية، ووظائف إدارية، ومهنيين وحرفيين".



وأشارت إلى أنه تم تخصيص هذا المبلغ من خلال اتفاقية "البرنامج العاجل للاستثمار فى التشغيل كثيف العمالة" الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك الدولى



جاء ذلك بمناسبة زيارة نيفين جامع لمستشفى 57357 لسرطان الاطفال وحضور احتفالية انتهاء المشروع، والتي أقيمت بحضور ممثلي البنك الدولى والاتحاد الأوروبي.