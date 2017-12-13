استقرار سعر الدولار مع بداية تعاملات الأربعاء

هبة حامد



استقر سعر الدولار في البنوك مع بداية تعاملات الأربعاء ليسجل أعلى سعر للشراء في 6 بنوك هي: الأهلي المتحد، وكريدي أجريكول، والمصرف المتحد، وبنك الإمارات ددبي الوطني، وبنك المشرق، وHSBC.





