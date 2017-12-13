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بورصة وشركات
البورصة تصعد بمستهل تعاملات الأربعاء 13 ديسمبر
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 10:34 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ربع ساعة تداول.
وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 14627 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17 % عند مستوى 790 نقطة حتى الساعة 10:15.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 14590 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50 % عند مستوى 789 نقطة.
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