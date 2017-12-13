البورصة تصعد بمستهل تعاملات الأربعاء 13 ديسمبر

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ربع ساعة تداول.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 14627 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17 % عند مستوى 790 نقطة حتى الساعة 10:15.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 14590 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50 % عند مستوى 789 نقطة.