بنك ناصر: ندرس الالتزام بالنسبة الجديدة لاحتياطى الودائع

بنك ناصر الاجتماعي 2

المال-خاص



قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يحتفظ بنسبة الاحتياطي الإلزامى المقدرة بـ%10 رغم أنه غير مطالب بها نظرا لطبيعة تأسيس البنك، إلا أنه يحتفظ بها تماشيا مع سياسة البنك المركزي.



وأضاف فى بيان أن البنك يدرس الالتزام بنسبة الاحتياطي الجديدة المقدرة بـ%14 لمواكبة سياسة البنك المركزى.











