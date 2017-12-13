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بنـــوك
بنك ناصر: ندرس الالتزام بالنسبة الجديدة لاحتياطى الودائع
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 10:30 ص
بنك ناصر الاجتماعي 2
أخر الأخبار
بنك ناصر الاجتماعي 2
المال-خاص
قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يحتفظ بنسبة الاحتياطي الإلزامى المقدرة بـ%10 رغم أنه غير مطالب بها نظرا لطبيعة تأسيس البنك، إلا أنه يحتفظ بها تماشيا مع سياسة البنك المركزي.
وأضاف فى بيان أن البنك يدرس الالتزام بنسبة الاحتياطي الجديدة المقدرة بـ%14 لمواكبة سياسة البنك المركزى.
البنك المركزى
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