عائد سندات مصر الدولية يواصل الهبوط

وزارة المالية المصرية

❏ بى إن بى باريبا: إقبال صناديق أمريكية وبريطانية على التداول اقتناعا ببرنامج الإصلاح

❏ تراجع تكلفة ديون القاهرة بالدولار بين 125 – 150 نقطة أساس خلال 2017

❏ يوسف بشاى: مصر استفادت من ارتفاع مستوى المخاطر فى أسواق ناشئة مثل جنوب أفريقيا وتركيا



محمد سالم



واصل العائد على سندات مصر الخارجية، تراجعه فى السوق الثانوية، بما يعكس نظرة ايجابية للمستثمرين الأجانب، أفضل من التصنيف الائتمانى الممنوح للقاهرة من مؤسسات التقييم الخارجية، تبعا لتقرير بنك «بى إن بى باريبا» الأسبوعى، الخاص بأسواق التداول على أدوات الدين العالمية.



يشجع الأداء الجيد للسندات المصرية، الحكومة على المضى قدما فى استكمال برنامج الطرح الذى يتضمن بيع شريحة جديدة بقيمة 3 – 4 مليارات دولار، خلال يناير المقبل، بالإضافة لسندات باليورو، وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، قبل أيام.



كانت مصر قد باعت فى يناير الماضى سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، على 3 شرائح، وفى إبريل الماضى وافق مجلس الوزراء على زيادة سقف إصدار السندات إلى 7 مليارات دولار، وفى مايو الماضى باعت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار.



وقال مصدر مطلع بالوزارة، إن طرح السندات الدولية يأتى فى إطار محاولات سد الفجوة التمويلية، وسد عجز الموازنة، مشيراً إلى وجود برنامج لطرح هذه السندات بالدولار واليورو، سبق إعلانه.



كان «الجارحى» قد قال خلال مؤتمر صحفى فى سبتمبر الماضى ، إن الفجوة التمويلية للسنة المالية 2018-2017، تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، مشيرا إلى أن لدى مصر برنامجاً لطرح سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، لكنه لم يذكر جدولا زمنيا.



وأشار تقرير بنك بى إن بى باريبا، إلى انخفاض العائد على جميع طروحات السندات المصرية المقيدة فى الخارج، بين 6 و25 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1)، خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر، بينما تراوح معدل الإنخفاض بين 125 و150 نقطة، منذ مطلع العام.



من جانبه أرجع يوسف بشاى، مصرفى أول، لدى بنك بى إن بى باريبا، استمرار هبوط العائد، إلى الحالة الجيدة التى تمر بها ديون الأسواق الناشئة المدرجة فى البورصات العالمية، جراء تدفق السيولة على السوق الثانوية لأدوات الدين.



وقال فى تصريح لـ«المال»، إن هناك إهتماما واسعا من المستثمرين فى السوق الثانوية، خاصة صناديق الاستثمار الأمريكية والبريطانية، طويلة الأجل long – only بالسندات المصرية، عن قناعة بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة فى مجال تحرير سعر الصرف، والضريبة، وخفض تكلفة دعم الطاقة، وتدشين قانون جديد للاستثمار.



وأضاف أن مصر من أفضل الأسواق الناشئة فى 2017، بسبب الجمع بين إصلاحات اقتصادية جريئة مع استقرار سياسى نسبى، كما أنها استفادت من ارتفاع مستوى المخاطر فى دول ناشئة كبرى، مثل جنوب أفريقيا، وتركيا، والبرازيل.



ولفت إلى أن استثمارات المحافظ كانت أسرع استجابة للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القاهرة، مقارنة بالاستثمارات الصناعية المباشرة، وهو أمر طبيعى، نظراً لارتباط الأخيرة بعوامل أخرى، منها بيئة العمل نفسها، وتوقع تغير الوضع للأفضل فى 2018، مع تفعيل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية.



ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل %14، خلال العام المالى 2016-2017، لتصل إلى 7.9 مليار دولار، من 6.9 مليار فى العام المالى السابق، بينما سجلت استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية ما يزيد عن 19 مليار دولار فى نوفمبر، مقابل أقل من مليار دولار فقط، قبل تحرير سعر الصرف.



وكشف تقرير البنك الفرنسى، عن تراجع العائد على سندات مصر استحقاق 2020، بنحو 186 نقطة أساس، ليهبط لأول مرة دون مستوى %4، مسجلا %3.89 مقارنة بسعر الكوبون وقت الاكتتاب %5.75.



كما هبط العائد على الأجال الثلاثة للسندات التى طرحتها وزارة المالية، نهاية يناير الماضى، بين 121 إلى 164 نقطة أساس، وقابل ذلك ارتفاع فى أسعار التداول، مع زيادة وتيرة الإقبال على اقتنائها.



يذكر أن العائد على أدوات الدين الخارجية أو المصدرة بالعملة الأجنبية، يرتبط بنظرة المستثمر، فكلما استشعر الأخير ارتفاع معدلات المخاطر الخاصة بالدولة، أدى ذلك إلى مطالبته بزيادة العائد على تمويلها.



وهبط العائد على السندات أجل 5 سنوات 121 نقطة أساس إلى %4.918، مقارنة مع 6.125 % سعر الكوبون وقت الطرح أواخر يناير الماضى، كما تراجع عائد السندات أجل 10 سنوات، بنحو 164 نقاط ليصل إلى %5.864، مقابل 7.5 % سعر الكوبون عليها.



وهبط أيضا العائد على السندات أجل 30 سنة، بنحو 129 نقطة إلى 7.206 % ، مقارنة مع %8.5 سعر الكوبون وقت الطرح.



وتبعا لتقرير البنك الفرنسى، فإن إجمالى حجم السندات المصرية التى يجرى تداولها فى الأسواق الدولية، تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.