النصر المدنية تنهى مشروعات بنية تحتيه بـ150 مليون جنيه

مطلع 2018 فى الدقهلية وسوهاج





منى عبدالباري

قال عليوة شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، إن الشركة اقتربت من إنهاء اللمسات الأخيرة لـ 3 مشروعات محلية، وأجنبية، الانتهاء منها خلال شهر إلى 3 أشهر.

أوضح شلبى فى تصريحات لـ«المال»، أن الانتهاء من مشروعى محطتى ميت خميس بالمنصورة، وسوهاج، البالغ استثماراتهما الإجمالية 150 مليون جنيه، نهاية العام الحالى، تمهيدا لافتتاحهما مطلع العام المقبل.

أضاف أن الانتهاء من مشروع محطة مياه ميت خميس بالمنصورة، البالغ تكلفتها الإجمالية 90 مليون جنيه بات قريبًا، ومشروع تنفيذ أعمال طرق، ومياه، وكهرباء، وصرف صحى بالمنطقة الصناعية بسوهاج، البالغ قيمته 60 مليون جنيه، على وشك الانتهاء.

ألمح عليوة إلى أن الأعمال الإنشائية لمحطة تنقية مياه بمنطقة أروا فى أوغندا لصالح شركة Dott Services Ltd التابعة للبنك الدولى، اقتربت من الانتهاء، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى مارس المقبل. لفت عليوة إلى أن الانتهاء من %60 من مشروع حدائق النصر، الذى تنفذه الشركة لصالح شركة مدينة النصر للإسكان والتعمير، بقيمة تعاقد 30 مليون جنيه.

تواجه الشركة تعثرًا فى إنجاز مشروعها للصرف الصحى بأبو رواش، فى ضوء ارتفاع تكاليف التنفيذ، وانتظارها التعويضات الحكومية اللازمة لإنجاز ما تبقى من المشروع.

أشار رئيس النصر للأعمال المدنية، إلى أن الحكومة تقوم حاليا بإعادة دراسة التعويضات المقررة للشركة، عن مشروع محطتى الصرف الصحى بأبو رواش، ما يؤدى إلى زيادة قيمة التعاقد السابقة، البالغة 45.5 مليون جنيه، بنسب بين 60 إلى %80.

أرجع عليوة الزيادة المتوقعة إلى ارتفاع أسعار الخامات، والتنفيذ نتيجة تحرير سعر الصرف، الذى ضاعف سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة %100.

أشار إلى أن النصر نفذت %40 فقط من المشروع، بمحطة واحدة، ويتبقى محطة أخرى، ولم تتسلم الشركة الأرض المخصصة لها بعد، لافتا إلى أنه عقب تسلمها يعاد النظر فى تصميم المشروع.

كانت «النصر للمقاولات» أعلنت أكتوبر 2016 عن بدء تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحى الخاصة بالمنطقة الصناعية المرحلتين الثانية والثالثة بأبورواش.

ولدى «النصر» أكثر من مشروع تحت التنفيذ، بمناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، ما بين مشروعات صرف صحى، ومحطات تحلية مياه، وترفيق مساكن، وفقا للموقع الإلكترونى للشركة.

سجل صافى أرباح النصر للأعمال المدنية 4 ملايين جنيه، نهاية الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالى، بتراجع نسبته %70.4 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، التى سجل صافى أرباحها 13 مليون جنيه.

يبلغ رأسمال الشركة 36 مليون جنيه، بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين عدة جهات، أبرزها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة %52.46، وشركة القابضة للتشييد والتعمير بنسبة %19.34، وشركة المشروعات الهندسية والصناعية بنسبة %5، وعدد من الشركات الأخرى بنسب بين 1 و%1.7.



