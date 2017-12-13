الأمراء تستحوذ على سيراميك روك

سيراميك 556

بقيمة 320 مليون جنيه

مقابل تخارج المستثمر الليبى فرحات الشرشابى



كتب ـ شريف عمر:



علمت «المال» أن شركة «الأمراء» لإنتاج السيراميك، استحوذت على كامل أسهم شركة العالمية للصناعة «روك للسيراميك» فى صفقة قاربت 320 مليون جنيه.



وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن «روك» كانت مملوكة لرجل الأعمال الليبى محمد فرحات الشرشابى وأسرته، وأبدى رغبته مع نهايات العام الماضى، فى التخارج منها، وبيع مصنعها المتواجد فى العين السخنة، فى ظل الأزمات الإنتاجية والعمالية التى واجهتها الشركة، بجانب التحديات الاقتصادية فى السوق المصرية.



وشهد قطاع السيراميك، ارتفاعاً لافتاً فى تكاليف الإنتاج فى الفترة التالية لثورة يناير 2011 بدأت بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعى والطاقة للمصانع، تلاها الخام، واشتراطات الحكومة استغلال المناجم، تزامناً مع تضرر الأسواق التصديرية الشهيرة منها اليمن وليبيا والعراق، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية بها.



وأشارت المصادر - التى فضلت عدم ذكر اسمها – أن «الأمراء» تسعى إلى التوسع فى مجال صناعة السيراميك والبورسيلين فى السوق المصرية، واتجهت للاستحواذ على «روك» بما يعزز قدرتها على زيادة الإنتاج، واستغلال وجود مصنع قائم ليضاف إلى مصانعها القائمة.



وتملك «روك» مصنعاً لإنتاج السيراميك على 324 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية التابعة لشركة السويس للتنمية الصناعية، وبدأت الإنتاج فى يوليو 2007، وشهد المصنع توقفاً تاماً منتصف 2013 لإضراب العمال، وتدخلت قيادات من الجيش الثالث الميدانى، ومفوضين عن محافظ السويس ووزارة القوى العاملة، لإنهاء الإضراب، وتنفيذ بعض المطالب العمالية.



وتأسست «الأمراء» فى أكتوبر 2003 وهى تابعة لرجل الأعمال جون نبيل، وبدأت الإنتاج الفعلى فى فبراير 2005، وفقاً للموقع الإلكترونى للشركة، وتملك مصنعاً فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، على 88 ألف متر مربع، وتنتج جميع أنواع السيراميك والديكور والأدوات الصحية، كما تملك مصنعاً للكرتون ومواد التعبئة، ويتبع المجموعة نحو 11 مصنعاً ونشاطاً صناعياً مختلفاً.



وعلمت «المال» أن مكتب البديوى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، تولى مهام المستشار القانونى لطرفى الصفق، وتوقيع جميع العقود، بالإضافة للتأكد من آلية سداد قيمة الصفقة، بالتعاون مع البنك الأهلى.



وفى سياق آخر، علمت «المال» أن المستثمر الليبى فرحات الشرشابى، لايزال مهتماً بالاستثمار فى السوق المصرية، ويدرس فى المرحلة الراهنة إعادة توظيف قيمة التخارج من «روك» فى تدشين مصنع جديد فى مجال الصناعات الإنشائية والعقارية، بإحدى المناطق الصناعية بالشرقية، ولكنه لايزال ينتظر الحصول على باقى قيمة التخارج من «روك»، والتى سيتم سدادها على أقساط.

