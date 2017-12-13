واشنطن تسجل 139 مليار دولار عجزًا بالميزانية

واشنطن

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قالت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا قدره 139 مليار دولار في الميزانية في نوفمبر، وفق رويترز.





ووفقا لبيان الميزانية الشهري الذي تصدره الوزارة فإن العجز في الميزانية الاتحادية في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 137 مليار دولار.



وكان خبراء إقتصاديون شملهم إستطلاع قد توقعوا أن تسجل الميزانية الاتحادية عجزا قدره 134 مليار دولار الشهر الماضي.



وبلغ العجز في الشهرين الأولين من السنة المالية 202 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ 183 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017 .



وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر (تشرين الأول).



وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 208 مليارات دولار بزيادة قدرها 4 بالمئة عن مستواها قبل عام بينما بلغت المصروفات 347 مليار دولار بارتفاع قدره 3 بالمئة.

