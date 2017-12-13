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سيـــاســة
إسرائيل: صاروخ من غزة صوب عسقلان دون خسائر
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 12:52 ص
اعتراض صاروخ
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اعتراض صاروخ
عادل عبد الجواد
أفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من قطاع غزة علي مجلس هوف عسقلان الإقليمي، لم يسفر الصاروخ عن وقوع ضحايا أو اضرار.
وقال الجيش الاسرائيلي أن الصاروخ تم تحديده مساء يوم الاثنين بعد سماع صوت تنبيهات شديدة فى مجلس عسقلان الاقليمى وجوار غزة.
وأبلغ مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا آخر فوق عسقلان.
وقبل ساعات قليلة، هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة بواسطة الدبابات والقوات الجوية ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مجلس إشكول الإقليمي بقطاع غزة.
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