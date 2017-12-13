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استعدادا للكريسماس.. 1100 شجرة عيد ميلاد بموسكو تتزين
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 12:16 ص
شجرة عيد الميلاد
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شجرة عيد الميلاد
متابعات
تتزين العاصمة الروسية موسكو بأكثر من ألف ومائة شجرة عيد ميلاد جديدة، في إطار استعدادها لمهرجان الشتاء لهذا العام المسمى بـ "رحلة إلى الكريسماس".
وقال منظمو المهرجان "إن تثبيت أشجار عيد الميلاد في الشوارع والساحات العامة بالعاصمة بدأ اليوم الثلاثاء".، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر روسي رسمي.
ومن المقرر انعقاد مهرجان الشتاء الروسي لهذا العام "رحلة إلى الكريسماس" في الفترة من الـ 22 من ديسمبر الجاري وحتى الـ 14 من يناير المقبل في عدد 79 موقعا في كافة أنحاء العاصمة موسكو".
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