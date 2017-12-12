EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
تويتر: سنتيح خاصية جديدة لدمج التغريدات
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 11:52 م
شركة تويتر 001
أخر الأخبار
شركة تويتر 001
متابعة
أعلنت شركة تويتر، الثلاثاء، أنها ستضيف زرين من شأنهما أن يسمحا للمستخدمين برؤية وإضافة تغريدات جديدة لأخرى موجودة بالفعل على نفس الموضوع بشكل أيسر، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية.
وبموجب الخاصية الجديدة، لن يضطر المستخدمون الذين يكتبون سلسلة تغريدات لكتابة موضوع أطول، إلى رد أطول على تغريدات سابقة كتبوها.
وتعد الميزة أحدث مثال لتغيير موقع التواصل الاجتماعي خاصية أو إضافة خاصية جديد بعد مراجعة رد الفعل، للحفاظ على التواصل مع مستخدميه الفعالين الذين يتجاوز عددهم 300 مليون شخص شهريا.
وزاد موقع تويتر، الشهر الماضي، الحد المسموح به لحروف التغريدات من 140 إلى 280 في تغيير رئيسي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا