تويتر: سنتيح خاصية جديدة لدمج التغريدات

شركة تويتر 001

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أعلنت شركة تويتر، الثلاثاء، أنها ستضيف زرين من شأنهما أن يسمحا للمستخدمين برؤية وإضافة تغريدات جديدة لأخرى موجودة بالفعل على نفس الموضوع بشكل أيسر، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية.



وبموجب الخاصية الجديدة، لن يضطر المستخدمون الذين يكتبون سلسلة تغريدات لكتابة موضوع أطول، إلى رد أطول على تغريدات سابقة كتبوها.



وتعد الميزة أحدث مثال لتغيير موقع التواصل الاجتماعي خاصية أو إضافة خاصية جديد بعد مراجعة رد الفعل، للحفاظ على التواصل مع مستخدميه الفعالين الذين يتجاوز عددهم 300 مليون شخص شهريا.



وزاد موقع تويتر، الشهر الماضي، الحد المسموح به لحروف التغريدات من 140 إلى 280 في تغيير رئيسي.