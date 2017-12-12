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سيـــاســة
قورة يشيد بمشروع الضبعة النووي
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 10:00 م
ياسر قورة 1
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ياسر قورة 1
إيمان عوف
أشاد المهندس بأسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، بدخول مصر مجال الطاقة النووية السلمية بعد تاخير لأكثر من نصف قرن، مؤكدا أن البدء في مشروع الضبعة النووي يأتي ضمن المشروعات العملاقة التي تشهدها فترة الرئيس السيسي.
وأوضح قورة في بيان له مشروع "الضبعة" النووي يعمل على توفير 4800كيلو وات، ويساعد على توفير الطاقة في مصر بشكل كبير، ويوفر أسعار الكهرباء للمواطن الفقيرة كما سيجعل مصر من الدول المصدرة الكهرباء في افريقيا، وهو ما يوفر العملة الصعبة للبنك المركزي.
وأضاف أن المحطة النووية بالضبعة ستوفر ١٠ آلاف فرصة عمل لشباب مطروح في سنوات التشييد الثمانية ، ثم ٤ آلاف فرصة عمل بعد التشييد، مؤكدا أن العائد الاقتصادي للمحطة النووية سيكون ضخم كما انها تتمتع بحماية كبيرة من الحوادث.
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