البورصات العربية تحقق مكاسب بقيادة مصر ودبي

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة مصر ودبى والدوحة بفضل إغلاق خط أنابيب في بحر الشمال، مما أدى إلى صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أكثر من 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف 2015 بينما هبط مؤشر بورصة البحرين فقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 1264 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية زاد بحوالى 1.1% ليصل إلى 14590 نقطة مع صعود سعر سهم البنك التجاري الدولي القيادي 1.6% ليتعافى من قرب أدنى مستوياته هذا العام.



وزاد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.4% ليرتفع إلى 8033 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي التعافى من أدنى مستوياته منذ حوالي 6 سنوات بقيادة سهم شركة ازدان القابضة للتطوير العقاري التى كسب سعره 6.3% وارتفع أيضا سعر سهم شركة الملاحة القطرية 4.2%.



وقفز مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 1.2 % ليسجل 3454 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات بأكثر من 6.7 % ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير الماضى.



وارتفع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.7% ليزداد إلى 6198 نقطة وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.6% ليتقدم إلى 4382 نقطة مع ارتفاع سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 3.5% بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.2 % ليستقر عند 5051 نقطة.



ومؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.3% ليصعد إلى 7123 نقطة بقيادة أسهم شركات البتروكيماويات التي تستفيد هوامش أرباحها من ارتفاع أسعار النفط والتى سجلت أداء متفوقا ومنها سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات الذى كسب سعره 3.7 % وسعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 3% وصعد أيضا شعر سهم شركة السعودية للكهرباء 3.5%.