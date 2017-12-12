ضبط سبائك ذهبية بمعبر أرقين تزن 7215 جراما

سبائك ذهب - صورة أرشيفية

كتبت معا أبوودن



تمكنت اللجنة الأولى بجمارك أرقين برئاسة أحمد الصاوى أحمد من ضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية بالمخالفه لأحكام القانون.



اشتبه عاصم رأفت مأمور الجمرك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم في الراكب م . ص . ا 24 عاما سوداني الجنسية، حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك، وتلاحظ انتفاخ جيوب بنطلونه.



وبتفتيش الراكب تبين أنه يرتدي بنطلونين جينز (فوق بعضهم) كما تبين وجود جيوب سحرية بكمر البنطلون الداخلى معدة خصيصا ومخبأ داخلها 6 سبائك من معدن أصفر اللون يشتبه أن تكون من معدن الذهب الثمين وزن السبيكة الأولى 1985 جراما تقريبا، والثانية 1950 جراما تقريبا، والثالثة 1375 جراما تقريبا، والرابعة 835 جرام تقريبا، والخامسة 535 جرام تقريبا، والسادسة 535 جراما تقريبا بإجمالي وزن تقريبى 7215 جراما.



وأقر الراكب بملكيتة للسبائك وأنها من الذهب، وتم تقدير التعويض المستحق بمبلغ 9 ملايين و90 ألفا و900 جنيه.