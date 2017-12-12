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سيـــاســة
برلماني يطالب وزير الري بتصريحات متتابعة عن سد النهضة
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 07:59 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز
طالب النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزير الموارد المائية والري بالإدلاء بتصريحات صحيحة ومتتابعة عن أزمة سد النهضة؛ لعدم إعطاء الفرصة لأحد للعبث بالأمن القومي المصرى.
وأكد أن قيام الوزير بالتوضيح بشكل مستمر عن حقيقة وضع السد أفضل من إطلاقه تحذير بتداول معلومات مغلوطة عن مصر بشأن السد.
كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الرى حذر من تداول معلومات مغلوطة عن مصر بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي واستخدام مياه النيل.
وأشار الجوهرى في تصريحات لـ"المال" إلى ضرورة تدويل أزمة سد النهضة عالميا ومحاولة إيجاد حلول من خلال ادخال المجتمع الدولي في الأمر، معلنا رفضه لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مجلس النواب المصرى إلا بشروط محددة.
واستعرض عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تلك الشروط والتي أبرزها أن يتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي في وجود وزيرى الرى والخارجية بعدم المساس بحصة مصر المائية، بالإضافة إلى التعهد بأن تكون الفترة التي يملأ فيها الخزان في وقت الفيضان بالتنسيق مع الحكومة المصرية، مشددا على أنه في حال عدم التزام رئيس الوزراء الإثيوبي بالشروط السابقة فإن زيارته غير مرغوب فيها.
وتعليقا على ما أعلنه وزير الري بشأن الإعلان الإثيوبي عن سد ٱخر، قال: "كان متوقعا"، نافيا تحديد موعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى المجلس بشكل رسمي حتى الآن.
وقال وزير الري محمد عبدالعاطي- في ندوة عقدت بمجلس الشيوخ الفرنسي حول دور الدبلوماسية المائية في تسوية الخلافات الخاصة بنهر النيل- إن مصر أرسلت خطابًا للبنك الدولي لمناشدته بالنيابة عن دول حوض النيل الشرقي لتمويل دراسات إنشاء أول سد في النيل الأزرق.
وأشار عبدالعاطي إلى أنه تقرر الاستعانة بشركة دولية لاستكمال دراستين أخريين بشأن سد النهضة، متابعًا: "تقرير هذه الشركة عكس فهم للشروط المرجعية، وبالرغم من ذلك حدث تسويف إثيوبي في اجتماعات الوزراء، ثم أراد الجانب الإثيوبي تغيير بعض شروط العقد وإدخال بنود جديدة عليه".
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