أجندة الأحداث السياسية الأربعاء 13 ديسمبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة تستقبل صباح غدٍ الأربعاء، وفدًا من لجنة الدفاع والأمن القومى الروسى، برئاسة فلاديمير شمناوف.



وأضاف عامر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللقاء بمقر اللجنة بمجلس النواب، بحضور أعضاء هيئة المكتب، والوكيلين يحيى كدوانى وسلامة الجوهرى، وأمين سر اللجنة النائب أحمد عبد التواب، للتباحث حول القضايا الأمنية المُشتركة.



أكد النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أن وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، سيزور البحرالأحمر، غدا الأربعاء، لتفقد ما تم إنجازه فى هذه الفترة لمواجهة السيول والمشكلات الخاصة بالإسكان ، و ستتفقد اللجنة خلال زيارتها بعض المشروعات برأس غارب بالمحافظة، وأيضا تتفقد المساكن البديلة للمناطق العشوائية، من وحدات الإسكان الاجتماعى ويتلقى الوفد رئيس المدينة والاستماع إلى الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها لمعالجة السيول ، كما تشمل زيارة الوفد، تفقد محطة اليسر ثم تفقد محطات الصرف الصحى، وتفقد المساكن البديله للمناطق العشوائيه ومنها 250 بيت "دور أرضى" و30 عمارة سكنية، ولقاء مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.



وزراء وحكومة

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية واستعراض عدد من تقارير الوزراء المختلفة ، ويعتبر الاجتماع هو الثالث للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي كقائم بأعمال رئيس الحكومة منذ سفر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا لإجراء جراحة دقيقة في الجهاز الهضمي تستغرق ٣ أسابيع.



غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، سامح شكرى وزير الخارجية متوجها إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة فى أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى والتى تعقد غدا ، وتأتى القمة الإسلامية لمناقشة القرار الأمريكى بشأن الاعتراف بالقدس على أنها عاصمة لإسرائيل.



يغادر غدًا الأربعاء، عمرو الجارحى وزير المالية متجها إلى باريس، وذلك لحضور الاجتماع الوزارى السنوى المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة، ويرافقهأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ومن المقرر أن يعقد الجارحى خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين فى قطاعى الصناعة والخدمات المالية؛ بهدف التعريف بالأوضاع الاقتصادية وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والخطوات الكبيرة التى تم إنجازها، وكذلك عدد من التشريعات والسياسات والقرارات التى أقرتها الحكومة والبرلمان المصرى لدعم البرنامج وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل.



أحزاب ونقابات وحركات

تعلن العديد من الأحزاب المدنية والشخصيات السياسية والعامة في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء، عن انطلاق "الحركة المدنية الديمقراطية"، بمقر حزب تيار الكرامة، ويشارك في تأسيس الحركة أحزاب (الإصلاح والتنمية- التحالف الشعبي الاشتراكي- الدستور- العدل- المصري الديمقراطي الاجتماعي- تيار الكرامة- مصر الحرية) مع عددٍ كبيرٍ منالشخصيات العامة، بهدف تجميع تيارٍ سياسي وشعبي واسعٍ يعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.



جامعات

تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة، غدًا الأربعاء، ندوة علمية بعنوان "ظاهرة الحفر والتنقيب غير الشرعي عن الآثار (المشكلات والحلول)"، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هبة مصطفى، عميد كلية الآثار، وذلك في العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالكلية ، و تناقش الندوة عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بمشكلة البحث والتنقيب غير الشرعي عن الآثار بين السلوك الفردي والظاهرة، والتربية السياحية ودورها في معالجة الحفر والتنقيب غير الشرعي عن الآثار، والتدابير القانونية والعملية لمكافحة الحفر والتنقيب غير الشرعي للآثار، والوعي الأثري ودوره في مواجهة أعمال الحفر خلسة والتنقيب العشوائي، والأبعاد الاجتماعية للتنقيب عن الآثار بطرق غير شرعية، والإعلام وتنمية الوعي الأثري، ويشارك في الندوة، عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والقانون والإعلام.



تستضيف جامعة القاهرة، الكاتب محمد السيد صالح، لمناقشة كتاب "أسطورة القصر والصحراء" ، ظهر الغد الأربعاء، بقاعة احمد لطفي السيد، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأساتذة والطلاب.



تشهد جامعة كفر الشيخ وقفة احتجاجية سلمية للدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ، ولأساتذة الكليات، والطلاب من 17 كلية بالجامعة، رفضًا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية للقدس لتكون القدس عاصمة لإسرائيل ، قال الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، نرفض قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى "القدس المحتله" وكل ما يترتب على ذلك من آثار، محذرًا من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، والتى تعد استهانة بمشاعر العرب مسلمين ومسيحين وسوف تزيد التوتر فى المنطقة.



تنظم جامعة أسوان، متمثلة فى كلية التربية النوعية، غدا الأربعاء، المؤتمر الدولى الثانى للتنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربي، بقصر ثقافة أسوان ، يتضمن المؤتمر استعراض أنشطة التنمية وفرص الاستثمار، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بتحويل أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد الإفريقي.



محافظات

يعقد بمقر محافظة دمياط غدا الأربعاء مؤتمر صحفي لكل من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وعبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط، وذلك إيذانًا ببدء فاعليات القافلة التنموية الشاملة التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة نظمي عبد الحميد، وتحت إشراف سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة وبالتنسيق والتعاون مع جامعة دمياط وعدد من مؤسسات المجتمع المدني من بينها " روتاري قصر النيل، شركة مصر للسياحة، عدد من شركات صناعة الدواء"، ومن المقرر أن تجرى فاعليات القافلة التنموية الشاملة على مدار ثلاثة أيام لخدمة أهالي قرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.