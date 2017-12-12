مدبولي: الصورة الذهنية للعاصمة الإدارية أصبحت إيجابية عند المواطن

مدبولي - من مؤتمر المال

عباس: تلقينا طلبات من سفارات أجنبية للاستفسار عن الاراضى



هاجر عمران:



قال مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان، إن الصورة الذهنية عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت أكثر إيجابية لدى المصريين خلال الفترة القليلة الماضية، وتابع: كنا دائما ما نسأل قبل عام هل أنتم جادون فى تنفيذ المشروع، والآن تغير السؤال عن تفاصيل الخطط خلال العامين المقبلين.



وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر الغرفة الأمريكية، منذ قليل، تحت عنوان صناعة العقارات الاستثمار فى المستقبل أن الحكومة تحاول مساعدة القطاع الخاص على تعظيم دوره فى التنمية، كما أنه حان الأوان لزيادة دور القطاع الخاص فى المشروعات، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت 4 طلبات من المطورين العقاريين للعمل فى المشروعات الجديدة التى تعكف عليها مثل شرق بورسعيد والإسكندرية.



ومن جهته، قال خالد عباس، نائب وزير الاسكان للشئون الفنية، إن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من طلبات الاستفسار عن الأراضى التى تطرحها الوزارة للاستثمار العقارى من قبل عدد من السفارات الأجنبية إلى جانب المشروعات التى تشرف عليها الوزارة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف أن العاصمة الإدارية ستكون مشروعا متكاملا يضم إسكانا اجتماعيا ومتوسطا، ويضم كل أنواع الفرص الاستثمارية، كما أنه سيتضمن إنشاء أعلى برج فى أفريقيا، مؤكدا أن الوزارة مهتمة بوجود شبكة نقل جيدة تسهم فى زيادة الأقبال على المدن الجديدة التى تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل.