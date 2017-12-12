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ثقافة وفنون
المؤشرات الاقتصادية والوضع الراهن بمصر.. أهم موضوعات توك شو الليلة
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 06:35 م
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التوك شو
رحاب صبحى
وحيد حامد ضيف "العاشرة مساءً" على دريم
يستضيف الإعلامى وائل الإبراشى، الكاتب الكبير وحيد حامد، فى برنامجه "العاشرة مساء"، على قناة دريم ، للحديث عن تكريمه فى مهرجان دبى السينمائى، ومنحه جائزة "تكريم إنجازات الفنانين"، كما يتضمن اللقاء تحليل الكاتب للمشهد السياسى.
يعد وحيد حامد من أهم كتاب السيناريو فى مصر، وله إبداعات فى السينما والتليفزيون، كما أن له موقفًا واضحًا ضد الإرهاب، ومن أبرز أعماله التى عارض فيها الجماعات الإسلامية "طيور الظلام" و"الجماعة" بجزأيه الأول والثانى.
المؤشرات الاقتصادية فى "حلقة وصل" على أون لايف
يستضيف الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، في برنامجه "حلقة الوصل"، على فضائية "أون لايف"، فى الحادية عشرة مساءً، الدكتورة داليا بركات، الخبيرة الاقتصادية، للحديث عن المؤشرات الاقتصادية، والوضع المصري الراهن، وتأثير المشروعات العملاقة التي تم تدشينها.
الشاعر مصطفى إبراهيم ضيف نغم إف إم
يستضيف الكاتب عمر طاهر، في برنامجه "صنايعية مصر"، المذاع عبر "نغم إف إم"، الشاعر مصطفى إبراهيم، في السابعة مساءً. يُذكر أن الشاعر مصطفى إبراهيم، من مواليد محافظة الجيزة 1986، تزامنت كتابته للشعر مع ثورة 25 يناير 2011، كما صدر له ديوانان هما "ويسترن يونيون فرع الهرم"، عن دار "ميريت" عام 2011، ثم ديوان "المانيفستو" عام 2013، والذي فاز بجائزة أحمد فؤاد نجم، في دورتها الأولى عام 2014.
وزير الشباب فى "الحريف" على DMC SPORT
يستضيف الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامجه "الحريف" على شاشة dmc sport فى الحادية عشرة مساءً ، وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز.
ويتناول اللقاء كواليس وأسرار العملية الانتخابية في الأندية المصرية (الأهلي والزمالك)، والصدام الذي وقع بين مجلس إدارة الأهلي السابق واللجنة الأولمبية، وتفاصيل جديدة تخص تطبيق القانون في أزمة مرتضى منصور وهاني العتال.
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