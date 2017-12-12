برلماني: إسرائيل ليست دولة حتى يكون لها عاصمة

النائب محمد عمارة

ياسمين فواز



أكد النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الدلنجات بالبحيرة، إن إسرائيل ليست دولة حتى يكون لها عاصمة، وأن قرار "ترامب "الخاص بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني قرار هو والعدم سواء، لأنه صدر من شخص لا يملك لأخر لا يستحق.



وأضاف عمارة، أن "ترامب" بهذا القرار لم يعد راعى السلام في منطقة الشرق الأوسط كما يدعى، وذلك لأنه انحاز انحياز كلى للكيان الصهيوني ومن المفترض أن يكون حيادي في تحقيق عملية السلام، مشيدا بموقف المجتمع الدولي الرافض لهذا القرار الصادر من شخص غير مسئول وغير ذي صفة.



وأشار "عضو مجلس النواب"، إلى أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية حاليا هي السبب المباشر والصريح في اتخاذ هذا القرار في التوقيت الحالي، موضحا أنه بصدور هذا القرار اتضح جليا من الدولة التي ترعى الإرهاب، وتخطط وتنظم، ومن مصلحتها أن تستمر الأوضاع مشتعلة في منطقة الشرق الأوسط.



وأشاد "نائب الدلنجات" برفض كل من شيخ الأزهر والبابا تواضروس مقابلة نائب الرئيس الأمريكي للإعلان عن الغضب العربي الرافض لقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مطالبا العرب بالتوحد لمواجهة القرار الأمريكي الظالم.