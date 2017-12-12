القبائل العربية تقيم ندوة لتأبين شهداء الروضة بالجيزة

مسجد الروضة

إيمان عوف





أقامت عائلة داود، التابعة للمجلس القومى للقبائل العربية، ندوة لتأبين شهداء مسجد الروضة ودعم الجيش والشرطة فى مسجد هندى داود، بمركز البدرشين جنوب الجيزة؛ لحث الشباب والأهالى على كيفية محاربة الإرهاب بالفكر واتباع الدين الوسطي.



حضر الندوة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والنائب صبحى الدالى عضو مجلس النواب، والنائب بكر أبو غريب عضو مجلس النواب، والإعلامى محسن داود القيادى فى المجلس القومى للقبائل العربية، وحسام محمد داود منسقا الندوة، والشيخ أشرف الكفراوى أحد علماء الأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية والأهلية والقبائل العربية.



وأثناء الندوة قام عبد المنعم مسعد داود برفع أعلام الجيش والشرطة، وهتف بالمسجد، كما طالب يوسف عادل داود الجميع بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الروضة وشهداء الحيش والشرطة جميعًا.



وتحدَّث الدكتور كريمة عن كيفية نشر فكر الإسلام الوسطى فى مجتمعاتنا والحض على الفكر الإرهابى والمتطرف، وطالب الجميع بأن يربوا أبنائهم على منهج الإسلام الوسطى ومناقشة أبنائهم فى كل فكر يطرأ عليهم بالعقل والإقناع؛ حتى ينشئوا نشأة وسطية وحتى نستطيع أن ننجب أجيالًا لا تعرف العنف والمغالاة والتشدد فى الدين.



وتحدّث النائب بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن أهمية دور الشرطة والجيش فى محاربة ومكافحة الإرهاب على كل المستويات.