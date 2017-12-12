3 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 614 جنيهًا

الذهب 010

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الثلاثاء، بختام التعاملات المسائية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1240 دولارًا.



قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب عيار 21 انخفضت لتسجل 614 جنيهًا بدلًا من 617 جنيهًا، أمس.



وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 520 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 700 جنيه، مقابل 705 جنيهات، وانخفضت الأوقية لنحو 1240 دولارًا، بدلًا من 1244 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 4907 جنيهات.