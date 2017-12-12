مجموعة EQUITATIVA دبى تطلق صندوق استثمار بمصر العام المقبل

مجموعة EQUITATIVA دبى

هاجر عمران



قال سيلفيان فيوجو الرئيس التنفيذى لمجموعة EQUITATIVA دبى المحدودة و رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات لـ"المال" إن الشركة ستطلق صندوق للاستثمار فى مصر خلال العام المقبل 2018.



وأضاف على هامش مؤتمر الغرفة الامريكية للتجارة اليوم تحت عنوان "صناعة العقارات استثمار فى المستقبل" أن الشركة لا تمتلك أى استثمارات بالسوق المصري حاليا غير أنها ترى فرصا جيدة.



وأشار إلى أن إطلاق الصندوق سيتم بالتعاون مع أحدى المؤسسات بالسوق المحلى غير أنه لم يشأ أن يحدد حجم الاستثمارات المستهدف ضخها أو تفاصيل أخرى.



وأكد أن السوق المصرى واحدة من الأسواق القليلة على مستوى العالم التى تتمع برؤية إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلى بالمدى الطويل إلا أنها تواجه بعض التحديات فى المدى القصير.



وأوضح أن تحديات تسجيل الملكية و الضرائب التى تعوق استثمار الشركات و التى يجب على الحكومة أن تضع لها حلولا لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع العقارى .



أظهر تقرير ممارسة الأعمال، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى نهاية أكتوبر الماضى، تراجع مصر 6 مراكز، فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، لتحتل المركز 128 من بين 190 دولة، مقارنة مع المركز 122 فى التقرير السابق، و131 فى تقرير 2016.



أشار التقرير إلى أن مصر جاءت فى المركز 119 عالميا فى مؤشر تسجيل الملكية بمجموع درجات 55.50 من 100 درجة بمجموع أيام 75 يوما من خلال 8 إجراءات إلا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار اكدت إنها تتفاوض مع نقابة المحامين لإعادة خفض رسوم تسجيل العقارات.





