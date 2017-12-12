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استثمار
روسيا تسحب بعثتها الدبلوماسية من اليمن
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 05:33 م
بوتين 65588
أخر الأخبار
بوتين 9665
رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها، اليوم، إن روسيا علقت وجودها الدبلوماسي في اليمن وإن أفراد بعثتها غادروا البلاد بسبب الوضع في العاصمة صنعاء.
وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الوزارة إن السفير الروسي لدى اليمن وبعض الدبلوماسيين سيعملون من الرياض بصورة مؤقتة.
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