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اقتصاد وأسواق
تصديري الحاصلات الزراعية يزور كينيا وساحل العاج
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 05:33 م
المجلس التصديري للحاصلا الزراعية 69
أخر الأخبار
المجلس التصديري للحاصلا الزراعية 69
أحمد اللاهونى:
يجهز المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لتنفيذ زيارات لأسواق إفريقيا خلال الشهر المقبل، لدراسة احتياجاتها وتعزيز التواجد فى القارة السمراء.
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس فى تصريحات لـ"المال"، إن الزيارة ستبدأ بسوقى كينيا وساحل العاج، وتأتى بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى، وقطاع الاتفاقيات الخارجية وهيئة تنمية الصادرات.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، واستحوذت على 1.724 مليون طن تمثل 45% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار بنسبة 41%، تلاها فى المرتبة الثانية دول أوروبية خارج "الاتحاد" بنحو 872.566 ألف طن، تمثل 23% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 373.467 مليون دولار.
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