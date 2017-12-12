مؤتمر تمريض الإسكندرية يوصي بتطبيق المعايير الدولية

التأمين الصحي وعلاج المرضى



مها يونس



أوصى المؤتمر الرابع عشر الذى نظمته كلية التمريض بالإسكندرية الذي انعقد مؤخرا تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة تحـت عنوان " دور التمريض فى قيادة وتقدم الصحة الشاملة" بضرورة تطبيق المعايير الدولية لسلامة وأمان المريض فى جميع القطاعات الصحية.



وقالت الدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض إن التوصيات شملت تكرار ورش العمل التفاعلية لمكافحة العدوى بين المؤسسات الصحية المختلفة وكلية التمريض للوصول إلى دليل استرشادى موحد.



وأضافت "عادل" أن التوصيات ضمت عقد مؤتمر عن مكافحة العدوى بكلية التمريض لدراسة تحديات مكافحة العدوى من جميع الجوانب وعقد ورش عمل تفاعلية بين المؤسسات الصحية المختلفة للتعرف على التحديات والمعوقات التى تواجههم فى مجال جودة الرعاية الصحية بالإضافة إلى خلق قنوات للبحث العلمى المشترك بين المؤسسات الصحية وكلية التمريض.

