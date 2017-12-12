EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
4 ملايين سهم تستجيب لعرض الشراء الإجبارى على شركة صناعة المواسير
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 05:16 م
سهم
أخر الأخبار
سهم
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن اجمالى كميات أوامر البيع المسجلة استجابة لعرض الشراء المقدم من أحمد بيومى المحلاوى على أسهم شركة صناعة المواسير و منتجات البلاستيك بلغت 4.04 مليون سهم.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 27 نوفمبر الماضى على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من أحمد بيومى محمد المحلاوى لشراء حتى عدد 5.7 مليون سهم تمثل 100% من إجمالى رأسمال شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك.
وبلغ سعر العرض المقدم 7 جنيهات للسهم الواحد بقيمة إجمالية 39.9 مليون جنيه وحددت البورصة فترة سريان العرض بنهاية جلسة اليوم 12 ديسمبر.
تأسست شركة صناعة مواسير ومنتجات البلاستيك عام 1980 بوصفها شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقًا لأحكام قانون 43 لسنة 1974.
ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 100 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسمالها المصدر 54 مليون جنيه، موزعًا على 4 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بنك الاستثمار العربى 39.95%، بنك الاستثمار القومى 15%، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري 14.48%، بنك مصر 1.4%، إضافة إلى أفراد آخرين أبرزهم هشام فوزى رزق الفتى 6.2%، حسين أمين البسطويسى بنسبة 3.5%، دعاء فوزى رزق الفتى، 3.4%.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا