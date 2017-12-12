يقظة سائق قطار محرم بك تمنع وقوع حادث

محمود محسن









أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، أنه أثناء سير قطار ركاب رقم 648 بين محطة التفرع وعبد القادر على خط محرم بك مرسى مطروح، فوجئ سائق القطار بعربة نقل رقم 20400 نقل الإسكندرية تعبر السكة الحديد من مكان غير مُعَدّ للعبور ومعطلة على السكة.





وأوضحت الهيئة، فى بيانها، أنه على الفور قام سائق القطار باستخدام الرباط السريع، وتمكّن من إيقاف القطار قبل الاصطدام بالعربة ومنع وقوع حادث لا علاقة للهيئة به نتيجة عدم التزام سائق السيارة النقل بتعليمات المرور وعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مُعَدّ للعبور.



