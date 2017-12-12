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سيـــاســة
40 منظمة حقوقية: قرار ترامب بشأن القدس ضربة قاضية للسلام
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 05:01 م
عباس وترامب
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عباس وترامب
سلوى عثمان
أعربت 40 منظمة حقوقية اليوم الثلاثاء عن رفضها التام لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، والمعلن في 6 ديسمبر من هذا العام.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل خطرًا مطبقًا على السلم والأمن في المنطقة، وانتهاكاً صارخًا للمبادئ الأساسية للنظام الدولي والشرعية الدولية، لاسيما مبادئ العدل والمساواة بين الشعوب وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واحترام حقوقه الإنسانية، والحيلولة دون مساعي ضم الأرض بالقوة، وكافة أعمال العدوان.
وأكدت تؤكد المنظمات أن القرار يعد بمثابة ضربة قاضية للعملية السياسية الجارية منذ مؤتمر مدريد للسلام 1992، وأية مساعٍ نحو حل سلمي للنزاع العربي الإسرائيلي .
وأكد البيان على إن خطورة الآثار المترتبة على هذا الإعلان الأمريكي تستلزم من المجتمع الدولي وحكوماته تحركات فعلية، تتخطى حدود الشجب والإدانة للقرار.
وأضاف إن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومات، ومن قبلهم الأنظمة العربية، ملزمين بتحركات سريعة للضغط على الولايات المتحدة للعدول عن قرارها. وما دون ذلك من نتائج يعني أن العالم يقبل تمكين الولايات المتحدة من الانقضاض والحيلولة دون تطبيق أبسط قواعد العدالة الإنسانية باسترداد شعب لأرضه ووطنه وحياته الطبيعية الحرة، وحقه في تقرير مصيره، أسوة بغيره من شعوب العالم .
وحذرت هذه المنظمات من ردة الفعل الإسرائيلية إزاء الغضب الفلسطيني، واستخدام العنف المفرط ضد حق الشعب الفلسطيني في التظاهر والاحتجاج على الخطوة الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم من دائرة الغضب، ويؤدي لمزيد من عدم الاستقرار وتأجيج للصراعات بالمنطقة .
المنظمات الموقعة
1. مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان
2. الائتلاف المصري لحقوق الطفل- مصر
3. جمعية ارتقاء- تونس
4. الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية- تونس
5. جمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية – ليبيا
6. الجمعية الليبية للقضاة- ليبيا
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- مصر
8. جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية- تونس
9. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- تونس
10. شباب من أجل تورغاء- ليبيا
11. الشبكة السورية لحقوق الإنسان- سوريا
12. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
13. شبكة مدافعات عن حقوق المرأة- ليبيا
14. قانونيين بلا قيود- ليبيا
15. لجنة إعمار الخليل- فلسطين
16. ماراتوس لحقوق الإنسان- سوريا
17. المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان- ليبيا
18. مركز العمل المجتمعي/العيادة القانونية جامعة القدس-فلسطين
19. المركز الليبي لحرية الصحافة- ليبيا
20. المركز الليبي للحقوق و الحريات- ليبيا
21. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مصر
22. مركز الميزان لحقوق الإنسان- فلسطين
23. مركز تونس لحرية الصحافة- تونس
24. مركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة- ليبيا
25. مركز ليبيا المستقبل- ليبيا
26. مركز مدافع لحقوق الإنسان- ليبيا
27. المفوضية المصرية للحقوق والحريات- مصر
28. منبر المرأة الليبية للسلام- ليبيا
29. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- تونس
30. المنظمة العربية لحقوق الإنسان
31. المنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان- ليبيا
32. المنظمة الليبية للمساعدة القانونية- ليبيا
33. منظمة حريات الإعلام و التعبير- المغرب
34. منظمة مواطنة لحقوق الإنسان- فلسطين
35. مؤسسة الحقانية- مصر
36. مؤسسة الرؤيا الفلسطينية- فلسطين
37. مؤسسة بلادي- ليبيا
38. مؤسسة قضايا المرأة المصرية- مصر
39. النقابة المستقلة للصحفيين- ليبيا
40. جمعية الغد لحقوق الإنسان
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