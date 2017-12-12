إيديتا تخترق السوق المغربية بداية 2018

"بلتون" و"سيجما" تشيدان بخطوة التوسع الإقليمى لشركة الأغذية





مصطفى طلعت





تبدأ شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، تصدير منتجاتها للسوق المغربية، مطلع 2018، عبر اختيار باقة متنوعة من المنتجات والمخبوزات لاقتحام سوق الأغذية الخفيفة المعبأة آليًّا في المغرب.





قالت منة شمس الدين، رئيس علاقات المستثمرين وتطوير الأعمال بـ"إيديتا"، إنه جارٍ حاليًّا دراسة احتياجات السوق المغربية من منتجات "إيديتا"؛ للبدء في التصدير، مطلع العام، ليكون أول تواجد للشركة بالمغرب، ما يعد تأكيدًا لتوجهات الإدارة المستمرة حول اقتحام الأسواق الإقليمية.





وأوضحت منة، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن "إيديتا" دخلت في شراكة مع مجموعة "ديسلوج" جروب المغربية للتوزيع واللوجستيك، والتي من المقرر أن يدشن وفقًا لها شركة جديدة باسم "إيديتا" للصناعات الغذائية– المغرب"، تمتلك فيها "إيديتا" حصة الأغلبية بنسبة 51%، باستثمارات مبدئية 10 ملايين دولار.





وأشارت إلى أن الشركة تخطط لتدشين مصنع جديد بالشراكة مع "ديسلوج"، مع بداية 2019 يتم تمويل 40% منه عبر الموارد الذاتية للشركة، والـ60 % عبر الاقتراض البنكي، موضحة أنه من المقرر إضافة خطي إنتاج للمصنع الجديد كخطوة مبدئية.





وأضافت أن "ديسلوج" تمتللك شركة توزيع هائلة في المغرب تصل إلى حوالي 65 ألف نقطة توزيع، وأسطولًا يضم أكثر من 780 شاحنة توزيع، و26 مستودعًا لخدمات الدعم اللوجستي يخدم أكثر من 35 مليون مستهلك في أنحاء البلاد.





وفى تعليق بنوك الاستنثمار على خطوة "إيديتا" قالت بحوث شركة سيجما المالية إن المشروع المشترك يعد خطوة نحو تحقيق استراتيجية إيديتا للتوسع إقليميًّا، في الوقت الذي تمهد فيه الطريق لتصبح شركة محلية متواجدة في عدة دول، فيما رأت شركة بلتون المالية أن "إيديتا" ستستفيد بشكل كبير من شراكة "ديسلوج"، إذ تعتبر موزعًا لمنتجات العلامة الكبيرة "نستله" بالمغرب، موضحة أن المغرب من أكثر الأسواق جاذبية والأسرع نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما دفعها إلى تحديث القيمة العادلة بعد المتغيرات الأخيرة.





وأشارت "بلتون"، في ورقة بحثية حديثة، إلى أن السوق المغربية تتميز بانتشار المنتجات المستوردة بسعر أعلى، مقارنة بالسوق المصرية، موضحة أن المواطن المغربي يركز على الوجبات الخفيفة، وهي مجال عمل الشركة، والتي من المتوقع أن تسجل معدلات نمو سنوية تبلغ 9% حتى 2021.





كان هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيديتا"، قد أكد، في بيان حصلت المال على نسخة منه، أن الشراكة الجديدة تتيح فرصة متميزة لتبادل الخبرات الواسعة التي تحظى بها الشركتان، مشيرًا إلى أن شركته تتطلع لتنمية حصتها السوقية في السوق المغربية وغيرها من الأسواق الإقليمية خلال السنوات المقبلة.





وتتخصص شركة "إيديتا" في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع باقة متنوعة من المخبوزات، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة وبسكويت الويفر والجيلي والكراميل، وتضم محفظة الشركة عددًا من العلامات التجارية المحلية الرائجة مثل المولتو والتودو وبيك رولز والبيك ستيكس والفريسكا والميميكس، كما تمتلك عددًا من العلامات التجارية الدولية، ومنها توينكيز وهوهوز وتايجر تي.



