وزير المالية يبحث مع نظيرته السويسرية تعزيز الاستثمارات

وزارة المالية المصرية

مها أبوودن



أكد عمرو الجارحي وزير المالية إن لقائه مع نظيرته السويسرية مارى جابريال إينيخن فلايش وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية جاء في إطار بحث عدد من القضايا التى كان أبرزها التقدم فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى ومدى تعافيه عقب الأوضاع التى كان يعانى منها منذ عام 2011 وحتى 2014.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بين الجانبى المصرى والسويسرى بحضور كل من عمرو الجارحى وزير المالية ومارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ومجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك .



وأشار إلى أنه في هذه الفترة من 2011 حتي 2014، تراجعت مؤشرات الأداء للاقتصاد وكافة قطاعاته آنذاك وكان على مصر حينها أن تتخذ قرارا جادا ببدء عملية إصلاح شامل بدأت فى العام الماضى حيث قطعت مصر شوطا طويلا فى إجراءات الاصلاح التى اتخذتها



وتابع "جاءت إشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية مؤكدة على نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وإيجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي".



وأكد الجارحي فى هذا الصدد أن تلك الاجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التى أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله جاذبا .



ومن جانبها اكدت مارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية إن هناك تحسنا ملحوظا لمناخ أعمال الاستثمار فى مصر عقب إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى سهل من إجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين.



وقالت إنها عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر والتى اكدت على تحسن مؤشرات السوق المصرى وأداءه



وأشارت إلى أن هذا الأمر سيمكن مزيدا من الشركات السويسرية للاستثمار فى مصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الإفريقية



وقالت إننا "فى هذا الاجتماع نهدف إلى بحث كافة السبل والتحديات التى قد تواجه الاقتصاد المصرى كمشكلة استيراد الادوية وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة قبل دخولها إلى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية .



واكدت فلايش أن هناك عدد من المشروعات التى يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصرى فى اطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصرى



واكد الجارحى كذلك خلال الاجتماع ان مصر تعمل فى اطار خطة مالية تهدف الى ادارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو و تعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلى والخارجى .



وفى هذا الاطار كشف السفير السويسرى لدى القاهرة، بول جارنييه، عن استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2020



وأشار إلى أنها تعتبر حصيلة لاستجابة مشتركة، من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية، وقسم الأمن البشرى التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة



وتستحوذ برامج النمو الاقتصادي على نسبة 78% من إجمالي الدعم المالى المخصص لاستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسرى، فيما يستحوذ التعاون فى مسألتى الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك.



وأكد السفير السويسرى على التزام بلاده الكامل بدعم مصر فى جميع المجالات.



وأشار إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفرت نحو30 ألف فرصة عمل للشباب فى مصر.

